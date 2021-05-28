«Евросоюзу дали пощечину». Почему Запад отбросил все приличия в борьбе с Лукашенко

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Встреча Путина и Лукашенко

- Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб?

- Южный Кавказ на грани новой войны?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Встреча Путина и Лукашенко. Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб? СМЕРШ (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.