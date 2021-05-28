Соловьёв LIVE - Встреча Путина и Лукашенко. Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб? СМЕРШ (28 Мая 2021)
Опубликовано: 28 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Встреча Путина и Лукашенко
- Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб?
- Южный Кавказ на грани новой войны?
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