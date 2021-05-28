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Соловьёв LIVE. Встреча Путина и Лукашенко. Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб? СМЕРШ 28.05.2021

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Соловьёв LIVE 28.05.2021. Встреча Путина и Лукашенко. Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб? СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Встреча Путина и Лукашенко. Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб? СМЕРШ (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 28 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

- Встреча Путина и Лукашенко
- Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб?
- Южный Кавказ на грани новой войны?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Встреча Путина и Лукашенко. Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб? СМЕРШ (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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