О гибридных войнах говорят чаще, чем они в реальности происходят, однако на этой неделе европейские авиакомпании соревновались в том, кто будет или не будет летать через белорусскую территорию. Авиавойны – это как раз то, чего не хватало воздушным перевозчикам в эпоху пандемии. Минобороны США должно в ближайшее время опубликовать доклад об НЛО. Что американские военные знают об этом явлении? В Сирии выбирают президента. Неожиданностей на них не ждут, но интересны перспективы урегулирования.

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