Интегрированное управление водными ресурсами и спасение реки Дон. На разработку "дорожной карты" по устранению последствий обмеления предусмотрены 100 миллиардов рублей. Тему комментирует первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. Экологическое образование и просвещение – почему это важно именно сейчас? Интервью с сенатором Лилией Гумеровой. Как развивать экотуризм? Рассказывает сенатор Инна Святенко. Как новые технологии помогают экологии российских арктических территорий? Интервью с сенатором Анатолием Широковым. Итоги Форума женщин промышленных регионов подводит вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

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