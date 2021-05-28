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Сенат. Итоги Невского экологического конгресса 28.05.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 28.05.2021. Итоги Невского экологического конгресса
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Сенат с Юрием Богдановым - Итоги Невского экологического конгресса (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 29 Мая 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Интегрированное управление водными ресурсами и спасение реки Дон. На разработку "дорожной карты" по устранению последствий обмеления предусмотрены 100 миллиардов рублей. Тему комментирует первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. Экологическое образование и просвещение – почему это важно именно сейчас? Интервью с сенатором Лилией Гумеровой. Как развивать экотуризм? Рассказывает сенатор Инна Святенко. Как новые технологии помогают экологии российских арктических территорий? Интервью с сенатором Анатолием Широковым. Итоги Форума женщин промышленных регионов подводит вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

 

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