Открытый эфир. Третья мировая в киберпространстве и второй срок Зеленского 24.05.2021

- «Меня повяжут, а вы бабла с давления на Беларусь поимеете!» - последнее перед задержанием письмо Романа Протасевича соратникам по несостоявшейся революции. Правда ли, что беглые белорусские оппозиционеры могли знать об операции с минированием самолета задолго до ее начала?

- 100 дней до отчета: почему Джо Байден дал разведке ровно три месяца, чтобы выяснить, как и где появился коронавирус?

- Легки на погром: как в совете по национальной безопасности Украины нашли очередных «агентов Кремля»? Почему Дмитрий Ярош угрожает взять СНБО штурмом с оружием в руках?

- Зажигательные поминки: в годовщину гибели рецидивиста Флойда анархисты BLM решили учинить погромы.

Смотрите онлайн Открытый эфир Коронавирусная разведка и несостоявшаяся революция Протасевича (28 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.