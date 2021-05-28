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Открытый эфир. Коронавирусная разведка и несостоявшаяся революция Протасевича 28.05.2021

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Открытый эфир 28.05.2021. Коронавирусная разведка и несостоявшаяся революция Протасевича
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Открытый эфир - Коронавирусная разведка и несостоявшаяся революция Протасевича (28 Мая 2021)

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Опубликовано: 29 Мая 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- «Меня повяжут, а вы бабла с давления на Беларусь поимеете!» - последнее перед задержанием письмо Романа Протасевича соратникам по несостоявшейся революции.  Правда ли, что беглые белорусские оппозиционеры могли знать об операции с минированием самолета задолго до ее начала?

 

- 100 дней до отчета: почему Джо Байден дал разведке ровно три месяца, чтобы выяснить, как и где появился коронавирус?

 

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- Зажигательные поминки: в годовщину гибели рецидивиста Флойда анархисты BLM решили учинить погромы.

 

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