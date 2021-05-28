Открытый эфир - Коронавирусная разведка и несостоявшаяся революция Протасевича (28 Мая 2021)
Опубликовано: 29 Мая 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
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- «Меня повяжут, а вы бабла с давления на Беларусь поимеете!» - последнее перед задержанием письмо Романа Протасевича соратникам по несостоявшейся революции. Правда ли, что беглые белорусские оппозиционеры могли знать об операции с минированием самолета задолго до ее начала?
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