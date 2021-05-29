Встреча Путина и Лукашенко. Кто стоит за спецоперацией белорусских спецслужб? СМЕРШ

События в Белоруссии: какие выводы можно сделать? На связи со студией – Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

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