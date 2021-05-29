Политическая Россия - Украинство как форма русофобии: Юрий Кот о своей книге "Украинцы! Мы – русские! Какой восторг!" (29 Мая 2021)
Опубликовано: 29 Мая 2021
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В студии PolitRussia Юрий Кот, аналитик, политолог, публицист
- О чём книга «Украинцы! Мы – русские!»?
- Кто прочтёт новую книгу?
- О том, как писалось, и как донести основную мысль до молодого поколения
- Почему США так хотят встречи с Россией?
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