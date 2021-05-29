Почему спецоперацию провёл Минск, а не Европа

"Прости меня, Батька!": Путин извинился перед Лукашенко за разговоры о Белоруссии

В студии PolitRussia Юрий Кот, аналитик, политолог, публицист

- О чём книга «Украинцы! Мы – русские!»?

- Кто прочтёт новую книгу?

- О том, как писалось, и как донести основную мысль до молодого поколения

- Почему США так хотят встречи с Россией?

Смотрите онлайн Политическая Россия Украинство как форма русофобии: Юрий Кот о своей книге "Украинцы! Мы – русские! Какой восторг!" (29 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.