В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о грядущей встрече Путина и Байдена, а также о задержании Протасевича в Минске и многовекторности политики Лукашенко. Вместе с тем поговорили и о Справедливом Базовом Доходе и грядущих парламентских выборах.

- Задержание Протасевича: провокация Запада или спецоперация Лукашенко?

- Зачем Западу конфронтация с Белоруссией?

- Встреча Байдена и Путина: чего хотят американцы от России?

- Кто такой Роман Протасевич и какой информацией он обладает?

- Откажется ли Лукашенко от политики многовекторности?

- Что такое Справедливый базовый доход (СБД)?

- Почему в Советском Союзе не было СБД?

- Какая категория россиян будет лишена СБД?

- Справедливый базовый доход: практика в других странах?

- Выборы в Госдуму: россияне из ЛДНР смогут проголосовать в Ростовской области.

Смотрите онлайн Николай Стариков Встреча Путина и Байдена. Задержание Протасевича и Справедливый Базовый Доход (29 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.