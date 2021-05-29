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Николай Стариков. Встреча Путина и Байдена. Задержание Протасевича и Справедливый Базовый Доход 29.05.2021

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Николай Стариков 29.05.2021. Встреча Путина и Байдена. Задержание Протасевича и Справедливый Базовый Доход
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Николай Стариков - Встреча Путина и Байдена. Задержание Протасевича и Справедливый Базовый Доход (29 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 29 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о грядущей встрече Путина и Байдена, а также о задержании Протасевича в Минске и многовекторности политики Лукашенко. Вместе с тем поговорили и о Справедливом Базовом Доходе и грядущих парламентских выборах.

 

- Задержание Протасевича: провокация Запада или спецоперация Лукашенко? 
- Зачем Западу конфронтация с Белоруссией? 
- Встреча Байдена и Путина: чего хотят американцы от России? 
- Кто такой Роман Протасевич и какой информацией он обладает? 
- Откажется ли Лукашенко от политики многовекторности? 
- Что такое Справедливый базовый доход (СБД)? 
- Почему в Советском Союзе не было СБД? 
- Какая категория россиян будет лишена СБД? 
- Справедливый базовый доход: практика в других странах? 
- Выборы в Госдуму: россияне из ЛДНР смогут проголосовать в Ростовской области.

 

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