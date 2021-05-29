Николай Стариков - Встреча Путина и Байдена. Задержание Протасевича и Справедливый Базовый Доход (29 Мая 2021)
Опубликовано: 29 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о грядущей встрече Путина и Байдена, а также о задержании Протасевича в Минске и многовекторности политики Лукашенко. Вместе с тем поговорили и о Справедливом Базовом Доходе и грядущих парламентских выборах.
- Задержание Протасевича: провокация Запада или спецоперация Лукашенко?
- Зачем Западу конфронтация с Белоруссией?
- Встреча Байдена и Путина: чего хотят американцы от России?
- Кто такой Роман Протасевич и какой информацией он обладает?
- Откажется ли Лукашенко от политики многовекторности?
- Что такое Справедливый базовый доход (СБД)?
- Почему в Советском Союзе не было СБД?
- Какая категория россиян будет лишена СБД?
- Справедливый базовый доход: практика в других странах?
- Выборы в Госдуму: россияне из ЛДНР смогут проголосовать в Ростовской области.
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