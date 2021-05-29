Инцидент с самолетом в Беларуси, как повышение ставок в Большой игре. Почему белорусский президент решил сделать информационный взрыв в отношениях с западными странами именно сейчас? Украина нашла повод разорвать минские соглашения, объявив Беларусь империей зла. Что еще готов сделать Владимир Зеленский, чтобы на встрече Путина и Байдена Украина стала центральной темой? Россияне закредитованы на сумму более чем в триллион рублей. Можно ли сбросить с себя кредитное ярмо на законных основаниях?

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