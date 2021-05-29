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Политическая Россия. Всё никак не уедет: Макаревичу в России тоскливо и противно 29.05.2021

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Политическая Россия 29.05.2021. Всё никак не уедет: Макаревичу в России тоскливо и противно
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Политическая Россия - Всё никак не уедет: Макаревичу в России тоскливо и противно (29 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 29 Мая 2021

Жить в России «тоскливо и противно», заявил в эфире радиостанции «Эхо АУЕ» никак не уезжающий на ПМЖ в Израиль Андрей Макаревич. По словам светлоликого музыканта, он недавно был у наших незалежных соседей, и там «очень хотел увидеть хотя бы одного укрофашиста, но не увидел», а вот в России – «висит в воздухе мряка». Однако очевидный вопрос: «почему музыкант в таком случае не покинет нашу страну?», либеральная журналистка Макаревичу так и не поставила.

 

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