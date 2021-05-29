В ночи завершилась встреча Путина и Лукашенко. Сколько длилась и что известно? Так вирус от летучих мышей, или вирус прилетевший из космоса, или вирус из КНР? Не пытается ли Байден поссорить с Китаем и Россию? Чем сегодня Босфор напомнил Суэцкий канал. Подробности инцидента с Хорвацким танкером, который шел из России и потерял управляемость.

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