США приостановят действие двустороннего соглашения с Беларусью об авиасообщении, а также возобновят санкции против белорусских госкомпаний. Об этом говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Прокуратура запросила пять лет колонии для чеченца Джумаева за драку с омоновцами на акции за Навального.

Суд вынес приговоры бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова о подбросе наркотиков. Фигурант Игорь Ляховец получил максимальный срок — 12 лет, Акбар Сергалиев — восемь лет, Роман Феофанов — восемь лет, Максим Уметбаев — восемь лет, Денис Коновалов — пять лет. Их всех лишили званий и запретили занимать должности представителей власти на сроки от полутора до пяти лет. Сам Голунов после заседания сказал журналистам, что удовлетворен решением суда.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Санкции США против Беларуси. Суд запросил 5 лет чеченцу за митинг. Голунов о приговоре полицейским (29 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.