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Дождь. Санкции США против Беларуси. Суд запросил 5 лет чеченцу за митинг. Голунов о приговоре полицейским 29.05.2021

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Телеканал Дождь 29.05.2021. Санкции США против Беларуси. Суд запросил 5 лет чеченцу за митинг. Голунов о приговоре полицейским
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Телеканал Дождь - Санкции США против Беларуси. Суд запросил 5 лет чеченцу за митинг. Голунов о приговоре полицейским (29 Мая 2021)

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Опубликовано: 29 Мая 2021

США приостановят действие двустороннего соглашения с Беларусью об авиасообщении, а также возобновят санкции против белорусских госкомпаний. Об этом говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.

 

Прокуратура запросила пять лет колонии для чеченца Джумаева за драку с омоновцами на акции за Навального.

 

Суд вынес приговоры бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова о подбросе наркотиков. Фигурант Игорь Ляховец получил максимальный срок — 12 лет, Акбар Сергалиев — восемь лет, Роман Феофанов — восемь лет, Максим Уметбаев — восемь лет, Денис Коновалов — пять лет. Их всех лишили званий и запретили занимать должности представителей власти на сроки от полутора до пяти лет. Сам Голунов после заседания сказал журналистам, что удовлетворен решением суда.

 

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