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Постскриптум 29.05.2021

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Постскриптум с Алексеем Пушковым 29.05.2021
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Постскриптум с Алексеем Пушковым (29 Мая 2021)

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Постскриптум
Постскриптум
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Опубликовано: 29 Мая 2021

Ведущие: Алексей Пушков

Оживающая Сирия, выборы президента после кровопролитной войны. Конец Белорусской многовекторности, Запад переходит во фронтальную атаку на Лукашенко. Дело о штурме Капитолия, провал версии госпереворота, кому и зачем она была нужна? Забывчивый чиновник, как мэр Орла построил дорогу к своему дому, а к дому ветерана забыл. Надо ли ограничить электросамокаты когда врачи бьют тревогу. Обама и другие об НЛО.

 

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