Оживающая Сирия, выборы президента после кровопролитной войны. Конец Белорусской многовекторности, Запад переходит во фронтальную атаку на Лукашенко. Дело о штурме Капитолия, провал версии госпереворота, кому и зачем она была нужна? Забывчивый чиновник, как мэр Орла построил дорогу к своему дому, а к дому ветерана забыл. Надо ли ограничить электросамокаты когда врачи бьют тревогу. Обама и другие об НЛО.

Смотрите онлайн Постскриптум с Алексеем Пушковым (29 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.