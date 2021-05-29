Александр Лукашенко пообещал показать некие документы, а Владимир Путин пригласил его искупаться в море, — в Сочи состоялась очередная (уже третья с начала года) встреча президентов России и Беларуси. Разговаривали больше пяти часов, но об итогах пока ничего не сообщается. В начале переговоров, конечно, зашла речь и об инциденте с принудительной посадкой самолета RyanAir в Минске. Тогда был задержан журналист и редактор оппозиционных телеграмм-каналов Роман Протасевич. В Европе эти действия белорусских властей назвали актом государственного терроризма и воздушного пиратства. Но, очевидно, Ни Лукашенко, ни Путин с такой оценкой не согласны — инцидент они охарактеризовали как «очередной всплеск эмоций».

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