Перший Незалежний - Ток-шоу "17". "Золотые" продукты. Рост цен на услуги ЖКХ (29 Мая 2021)
Опубликовано: 29 Мая 2021
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Гости программы:
- политический аналитик Виталий Романченко;
- экономический эксперт Виктор Скаршевский;
- военный историк Юрий Дудкин;
- эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская;
Темы программы:
- рост цен на продукты;
- экономика Украины;
- рост тарифов;
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