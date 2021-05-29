Сегодняшний гость программы Сергей Ястржембский. Сегодня несколько необычный формат, но и повод тоже заслуживающий внимания, будет интересно. Сегодня на канале телевизионная премьера фильма, который называется Надежды выстрел. Фильм начнется сразу после нашей программы. После просмотра фильма сложилось стойкое ощущение, что Вы старались сделать своего рода политический манифест.

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