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Бывает, что видите в коллеге черты героя своей книги?

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Война не сделала вас циничным?

Как уживаются война и вера?

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Вы говорили, что не пойдете в политику

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