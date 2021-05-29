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Соловьёв LIVE. Захар Прилепин: монолог 29.05.2021

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Соловьёв LIVE 29.05.2021. Захар Прилепин: монолог
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Соловьёв LIVE - Захар Прилепин: монолог (29 Мая 2021)

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Опубликовано: 29 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Вам нравится атмосфера на телевидении? 
Бывает, что видите в коллеге черты героя своей книги? 
У вас есть страх смерти? 
Война не сделала вас циничным? 
Как уживаются война и вера? 
Ваша семья была с вами в Донецке? 
Как вы пришли к литературе? 
Вы говорили, что не пойдете в политику
Какие уроки жизни передал вам отец? 
Как вы менялись по жизни? 
У вас есть мечта?

 

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