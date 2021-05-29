Соловьёв LIVE - Захар Прилепин: монолог (29 Мая 2021)
Опубликовано: 29 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
"Белорусские спецслужбы сработали прекрасно". События в Белоруссии: какие выводы можно сделать
Еще
Вам нравится атмосфера на телевидении?
Бывает, что видите в коллеге черты героя своей книги?
У вас есть страх смерти?
Война не сделала вас циничным?
Как уживаются война и вера?
Ваша семья была с вами в Донецке?
Как вы пришли к литературе?
Вы говорили, что не пойдете в политику
Какие уроки жизни передал вам отец?
Как вы менялись по жизни?
У вас есть мечта?
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Захар Прилепин: монолог (29 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.