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Перший Незалежний. Ток-шоу "19". Зе-дипломатия. Убыточная национализация 29.05.2021

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Перший Незалежний 29.05.2021. Ток-шоу "19". Зе-дипломатия. Убыточная национализация
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Перший Незалежний - Ток-шоу "19". Зе-дипломатия. Убыточная национализация (29 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 29 Мая 2021

Темы программы:
- телеведущая Снежана Егорова;
- экс-нардеп Борислав Розенблат;
- экс-нардеп Денис Силантьев;
- экс-министр культуры Михаил Кулиняк;
- политолог Денис Жарких;
- эксперт по вопросам госбезопасности Олег Стариков;
- экс-нардеп Анна Герман;

 

Гости программы:
- окружение Зеленского;
- отношения Украины и Беларуси;
- прекращения авиасообщения Украины и Беларуси;

 

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