Перший Незалежний - Ток-шоу "19". Зе-дипломатия. Убыточная национализация (29 Мая 2021)
Опубликовано: 29 Мая 2021
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Темы программы:
- телеведущая Снежана Егорова;
- экс-нардеп Борислав Розенблат;
- экс-нардеп Денис Силантьев;
- экс-министр культуры Михаил Кулиняк;
- политолог Денис Жарких;
- эксперт по вопросам госбезопасности Олег Стариков;
- экс-нардеп Анна Герман;
Гости программы:
- окружение Зеленского;
- отношения Украины и Беларуси;
- прекращения авиасообщения Украины и Беларуси;
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