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Всё никак не уедет: Макаревичу в России тоскливо и противно

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий.

"Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор", — сказал он.

Глава государства также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".

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