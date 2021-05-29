Политическая Россия - Президент Польши назвал Россию ненормальной страной (29 Мая 2021)
Опубликовано: 29 Мая 2021
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Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий.
"Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор", — сказал он.
Глава государства также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.
Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".
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