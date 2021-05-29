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Политическая Россия. Президент Польши назвал Россию ненормальной страной 29.05.2021

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Политическая Россия 29.05.2021. Президент Польши назвал Россию ненормальной страной
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Политическая Россия - Президент Польши назвал Россию ненормальной страной (29 Мая 2021)

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Опубликовано: 29 Мая 2021

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий.

 

"Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор", — сказал он. 

 

Глава государства также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ. 

 

Президент Польши неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю Дня конституции страны в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".

 

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