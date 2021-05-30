В Новосибирской области сотрудник ДПС выстрелил в голову 19‑летнему мужчине во время задержания. Сам инцидент удалось заснять на мобильный телефон. Пострадавшему была оказана первая помощь самими сотрудниками полиции, они же и вызвали скорую. Известно, что молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии. Он нетранспортабелен и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В отношении сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Какой регламент у сотрудников по использованию огнестрельного оружия и почему он, по всей видимости, не соблюдается? Обсудили инцидент в Новосибирской области с бывшим сотрудником МВД Сергеем Римским.

Первого мая в Иркутске сотрудником Росгвардии был застрелен 30‑летний мужчина. Это произошло после того как охрана заведения «Дикая лошадь» не пустила двух пьяных мужчин в ночной клуб. По официальной версии, сначала один из правоохранителей сделал предупредительный выстрел, а затем открыл огонь уже по мужчине, который отказывался успокоиться. В итоге раненый погиб на месте, также пострадал охранник ночного клуба. Мать убитого заявляет, что ее сына застрелили уже после того, как он был в наручниках, а кроме того росгвардец стрелял в спину.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «На эмоциях потянулся к оружию». Сотрудник ДПС выстрелил нарушителю в голову при задержании (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.