Возможно, вы не в курсе, но помимо официальной, режимной, крупнокалиберной пропаганды у нашего министерства охранительских дел есть у еще мелкие подрядчики. Их выпускают на нишевые площадки, чтобы, притворяясь там своими и влишись в общий хор, они периодически навязывали ему свою партитуру.

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