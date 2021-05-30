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Константин Сёмин. Трус не играет в косплей! АгитПроп 30.05.2021

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Константин Сёмин 30.05.2021. Трус не играет в косплей! АгитПроп
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Константин Сёмин - Трус не играет в косплей! АгитПроп (30 Мая 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 30 Мая 2021

Возможно, вы не в курсе, но помимо официальной, режимной, крупнокалиберной пропаганды у нашего министерства охранительских дел есть у еще мелкие подрядчики. Их выпускают на нишевые площадки, чтобы, притворяясь там своими и влишись в общий хор, они периодически навязывали ему свою партитуру.

 

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