Телеканал Дождь - «Россия не готова дальше кредитовать Лукашенко»: о чем говорят официальные итоги переговоров в Сочи (29 Мая 2021)
Опубликовано: 30 Мая 2021
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Стали известны первые итоги переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Их пока только два: решен вопрос о перечислении второго транша госкредита на сумму полмиллиарда долларов, а также достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого». Соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита по полмиллиарда долларов каждый было подписано еще 21 декабря в Москве. И вот теперь, кажется, поставлена точка по вопросу второго перевода средств. При этом в Кремле сообщают, что Лукашенко не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи.
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