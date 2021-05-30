Стали известны первые итоги переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Их пока только два: решен вопрос о перечислении второго транша госкредита на сумму полмиллиарда долларов, а также достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого». Соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита по полмиллиарда долларов каждый было подписано еще 21 декабря в Москве. И вот теперь, кажется, поставлена точка по вопросу второго перевода средств. При этом в Кремле сообщают, что Лукашенко не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи.

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