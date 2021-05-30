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Дождь. «Россия не готова дальше кредитовать Лукашенко»: о чем говорят официальные итоги переговоров в Сочи 29.05.2021

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Телеканал Дождь 29.05.2021. «Россия не готова дальше кредитовать Лукашенко»: о чем говорят официальные итоги переговоров в Сочи
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Телеканал Дождь - «Россия не готова дальше кредитовать Лукашенко»: о чем говорят официальные итоги переговоров в Сочи (29 Мая 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 30 Мая 2021

Стали известны первые итоги переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Их пока только два: решен вопрос о перечислении второго транша госкредита на сумму полмиллиарда долларов, а также достигнута договоренность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого». Соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита по полмиллиарда долларов каждый было подписано еще 21 декабря в Москве. И вот теперь, кажется, поставлена точка по вопросу второго перевода средств. При этом в Кремле сообщают, что Лукашенко не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи.

 

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Комментариев: 1
татьяна
30 Мая 2021, 15:58
А вы откуда знаете?
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