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Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал Владимиру Соловьеву об инциденте с Ryanair в Минске и будущем компании после западных санкций.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Провокаторы сочиняют. Не дождутся»: гендиректор «Белавиа» об инциденте с Ryanair и санкциях Запада (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.