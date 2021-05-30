Соловьёв LIVE - «Провокаторы сочиняют. Не дождутся»: гендиректор «Белавиа» об инциденте с Ryanair и санкциях Запада (30 Мая 2021)
Опубликовано: 30 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал Владимиру Соловьеву об инциденте с Ryanair в Минске и будущем компании после западных санкций.
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