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Николай Стариков. Почему Крым – не Украина, зачем нужна политическая конкуренция 30.05.2021

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Николай Стариков 30.05.2021. Почему Крым – не Украина, зачем нужна политическая конкуренция
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Николай Стариков - Почему Крым – не Украина, зачем нужна политическая конкуренция (30 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 30 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

Во время поездки в Крым получил приглашение и пришёл в эфир ресурса «Политотдел». Говорили с журналистом Сергеем Веселовским о возвращении Крыма в состав России, об иностранных агентах и их деятельности, обсуждали внутриполитическую конкуренцию и новую объединённую Социалистическую политическую партию «Справеливая Россия – За Правду», а также коснулись фильма «Ополченочка», который рассказывает о буднях женского танкового экипажа в армии ЛДНР.

 

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