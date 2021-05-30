Во время поездки в Крым получил приглашение и пришёл в эфир ресурса «Политотдел». Говорили с журналистом Сергеем Веселовским о возвращении Крыма в состав России, об иностранных агентах и их деятельности, обсуждали внутриполитическую конкуренцию и новую объединённую Социалистическую политическую партию «Справеливая Россия – За Правду», а также коснулись фильма «Ополченочка», который рассказывает о буднях женского танкового экипажа в армии ЛДНР.

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