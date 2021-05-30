Украинство как форма русофобии: Юрий Кот о своей книге "Украинцы! Мы – русские! Какой восторг!"

Всё никак не уедет: Макаревичу в России тоскливо и противно

Героический прыжок на Китай совершила Литва, заявившая о выходе из схемы «17+1», в рамках которой страны Центральной и Восточной Европы сотрудничают с КНР. Мало того, литовские власти вдобавок раскритиковали политику Пекина в Синцзян-Уйгурском автономном районе, назвав её «геноцидом». Узнав об этом из СМИ, китайские читатели обозвали Литву «страной-козявкой», которую, по их мнению, следует прижать к ногтю.

Смотрите онлайн Политическая Россия Китайцы: Литва – это «страна-козявка», которую надо прижать к ногтю (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.