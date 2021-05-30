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Политическая Россия. Китайцы: Литва – это «страна-козявка», которую надо прижать к ногтю 30.05.2021

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Политическая Россия 30.05.2021. Китайцы: Литва – это «страна-козявка», которую надо прижать к ногтю
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Политическая Россия - Китайцы: Литва – это «страна-козявка», которую надо прижать к ногтю (30 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 30 Мая 2021

Героический прыжок на Китай совершила Литва, заявившая о выходе из схемы «17+1», в рамках которой страны Центральной и Восточной Европы сотрудничают с КНР. Мало того, литовские власти вдобавок раскритиковали политику Пекина в Синцзян-Уйгурском автономном районе, назвав её «геноцидом». Узнав об этом из СМИ, китайские читатели обозвали Литву «страной-козявкой», которую, по их мнению, следует прижать к ногтю.

 

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Комментариев: 1
Лариса
30 Мая 2021, 15:42
И прижмут! Китай - Великая страна. А Литва... Ну. просто обнять и плакать. Стреляют себе не в ногу, а в живот. Умирают не совсем быстро, но верно.
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