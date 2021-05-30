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Соловьёв LIVE. «Вопли и завывания». Как Собчак и другие либералы защищают нациста Протасевича 30.05.2021

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Соловьёв LIVE 30.05.2021. «Вопли и завывания». Как Собчак и другие либералы защищают нациста Протасевича
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Соловьёв LIVE - «Вопли и завывания». Как Собчак и другие либералы защищают нациста Протасевича (30 Мая 2021)

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Опубликовано: 30 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Журналист Константин Придыбайло рассказал в эфире «Соловьёв LIVE», чем занимался Роман Протасевич в Донбассе, кто был куратором его девушки, россиянки Софьи Сапеги, и почему либералы опять защищают нацистов.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Вопли и завывания». Как Собчак и другие либералы защищают нациста Протасевича (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Лариса
30 Мая 2021, 15:29
И когда же эту "красавицу" в РФ поставят на место?
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Ой
Лариса
30 Мая 2021 в 17:40
Боюсь, что эту полесень надо вытравлять, а наставить на место
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