Белоруссия в тисках. Лукашенко прилетел к Путину. Байден готовится к встрече

«Провокаторы сочиняют. Не дождутся»: гендиректор «Белавиа» об инциденте с Ryanair и санкциях Запада

Журналист Константин Придыбайло рассказал в эфире «Соловьёв LIVE», чем занимался Роман Протасевич в Донбассе, кто был куратором его девушки, россиянки Софьи Сапеги, и почему либералы опять защищают нацистов.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Вопли и завывания». Как Собчак и другие либералы защищают нациста Протасевича (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.