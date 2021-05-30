Пока взрослые еще не поняли дети уже болеют. Чем опасен коронавирус будущим мамам и почему перед отпуском лучше по-честному привиться чем покупать фальшивку. Как закон Зеленского о коренных народах взращивает на Украине нацизм. Когда начнут там измерять черепа? На какие сорта теперь поделены люди и народы на Украине и в какой народ стреляют в Донбассе.

Смотрите онлайн Вести недели с Дмитрием Киселевым (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.