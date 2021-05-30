Наводненная беженцами с севера Африки и Ближнего Востока старая Европа вынуждена прислушиваться к новому голосу своих улиц, голос этот по понятным причинам отнюдь не в поддержку Израиля. Требования мусульманских улиц и целых кварталов в сердце городов Европы постепенно и уверенно формируют новую политическую силу со своим взглядом на палестино-израильский конфликт.

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