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"Противостояние". Лукашенко - угроза безопасности? Встреча Путина и Байдена

Ток-шоу "17". "Золотые" продукты. Рост цен на услуги ЖКХ

Гости студии:

- Политический эксперт Светлана Кушнир.

- Журналист Ирина Тиран.

- Адвокат Иван Либерман.

- Политолог Кирилл Молчанов.

Темами выпуска стали:

- Прекращение авиасообщения с Беларусью.

- Санкции против Беларуси.

- Вакцинация в Украине.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Шоу "Большой день". Воздушная блокада Беларуси. Вакцинация в Украине (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.