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Перший Незалежний. Шоу "Большой день". Воздушная блокада Беларуси. Вакцинация в Украине 30.05.2021

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Перший Незалежний 30.05.2021. Шоу "Большой день". Воздушная блокада Беларуси. Вакцинация в Украине
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Перший Незалежний - Шоу "Большой день". Воздушная блокада Беларуси. Вакцинация в Украине (30 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 30 Мая 2021

Гости студии:
- Политический эксперт Светлана Кушнир.
- Журналист Ирина Тиран.
- Адвокат Иван Либерман.
- Политолог Кирилл Молчанов.

 

Темами выпуска стали:
- Прекращение авиасообщения с Беларусью.
- Санкции против Беларуси.
- Вакцинация в Украине.

 

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