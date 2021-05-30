Перший Незалежний - Шоу "Большой день". Воздушная блокада Беларуси. Вакцинация в Украине (30 Мая 2021)
Опубликовано: 30 Мая 2021
Еще
Гости студии:
- Политический эксперт Светлана Кушнир.
- Журналист Ирина Тиран.
- Адвокат Иван Либерман.
- Политолог Кирилл Молчанов.
Темами выпуска стали:
- Прекращение авиасообщения с Беларусью.
- Санкции против Беларуси.
- Вакцинация в Украине.
Смотрите онлайн Перший Незалежний Шоу "Большой день". Воздушная блокада Беларуси. Вакцинация в Украине (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.