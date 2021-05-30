«Россия не готова дальше кредитовать Лукашенко»: о чем говорят официальные итоги переговоров в Сочи

В России выявили максимум новых заболевших коронавирусом с середины марта.

За последние сутки в России выявили 9 694 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за 2,5 месяца. Последний раз больше заболевших было выявлено 19 марта — 9699. Кроме того, четвертый день подряд в стране фиксируется более 9 тысяч новых случаев COVID-19.

Владимир Путин прокатил Александра Лукашенко на яхте. Ранее в ходе переговоров российский президент предлагал вместе искупаться в море, но в Сочи, где проходит их встреча, сегодня пасмурно, днем было около 20 градусов. С собой на прогулку на яхте Лукашенко взял младшего сына Колю. С официальным визитом в Сочи белорусский президент прибыл 28 мая. На данный момент известно, что по итогам переговоров Россия выделит Беларуси еще один госкредит на сумму полмиллиарда долларов, также будут открыты новые рейсы компании «Белавиа» в российские города.

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