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Бренд бытовой химии Domestos объявил шесть школ, победивших в конкурсе на самый грязный туалет. В качестве награды им пообещали сделать ремонт.

Обсудили тему с Ириной Кондратьевой, заместителем директоры школы №1 города Гусь-Хрустальный, вошедшей в число победителей конкурса.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Мы в долгах как в шелках»: почему школьные туалеты ремонтируют не власти, а Domestos (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.