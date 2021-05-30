Телеканал Дождь - «Мы в долгах как в шелках»: почему школьные туалеты ремонтируют не власти, а Domestos (30 Мая 2021)
Опубликовано: 30 Мая 2021
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Бренд бытовой химии Domestos объявил шесть школ, победивших в конкурсе на самый грязный туалет. В качестве награды им пообещали сделать ремонт.
Обсудили тему с Ириной Кондратьевой, заместителем директоры школы №1 города Гусь-Хрустальный, вошедшей в число победителей конкурса.
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