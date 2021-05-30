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Соловьёв LIVE. Как России защититься от Запада, надо ли присоединять Донбасс: Соловьев ответил на вопросы зрителей 30.05.2021

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Соловьёв LIVE 30.05.2021. Как России защититься от Запада, надо ли присоединять Донбасс: Соловьев ответил на вопросы зрителей
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Соловьёв LIVE - Как России защититься от Запада, надо ли присоединять Донбасс: Соловьев ответил на вопросы зрителей (30 Мая 2021)

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Опубликовано: 30 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Владимир Соловьев ответил на вопросы зрителей и рассказал об исторической беспомощности украинских элит, способах защитить Россию от Запада, помощи Белоруссии и целесообразности присоединения Донбасса.

 

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