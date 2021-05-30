Белоруссия в тисках. Лукашенко прилетел к Путину. Байден готовится к встрече

«Провокаторы сочиняют. Не дождутся»: гендиректор «Белавиа» об инциденте с Ryanair и санкциях Запада

«Вопли и завывания». Как Собчак и другие либералы защищают нациста Протасевича

Владимир Соловьев ответил на вопросы зрителей и рассказал об исторической беспомощности украинских элит, способах защитить Россию от Запада, помощи Белоруссии и целесообразности присоединения Донбасса.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Как России защититься от Запада, надо ли присоединять Донбасс: Соловьев ответил на вопросы зрителей (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.