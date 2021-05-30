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Американский актер Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». 29 мая сопредседатель партии Сергей Миронов на заседании палаты депутатов вручил Сигалу партийный билет. По словам актера, его приоритетами станут борьба с экологическими преступлениями и защита озера Байкал. В частности, он предложил наказывать виновных в экологических правонарушениях тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности. Поговорили об этой инициативе с Николаем Новичковым, руководителем аппарата Палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За правду».

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