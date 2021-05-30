Президент США обнаружил себя на сражении между демократиями и автократиями и предсказал что Китай овладеет Америкой ну а дальше начался типичный Байден, толи в 3035м году толи в 2035м году. Комментарии к оговоркам Байдена уже становятся отдельным журналистским жанром и конечно его комплименты тоже войдут в историю. То что он наговорил маленькой девочке привело к тому, что журналисты с ужасом назвали его Крипий Джо.

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