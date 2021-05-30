Всё никак не уедет: Макаревичу в России тоскливо и противно

Очень смешно вспоминать вопли либерды о «кремлёвских старцах» и «бункерном деде», глядя на то, как эта же окопавшаяся в «Единой России» либерда проталкивает на выборы в Госдуму Виталия Игнатенко. Последнему – 80 (!) лет, он бывший гендиректор ТАСС и экс-пресс-секретарь Михаила Горбачёва. То есть – да, типичнейший «системный либерал», для победы которого на сочинских праймериз внутри ЕР теперь используют чисто административные методы.

Смотрите онлайн Политическая Россия Окопавшаяся в ЕР либерда тащит в депутаты бывшего пресс-секретаря Горбачёва (30 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.