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Политическая Россия. Окопавшаяся в ЕР либерда тащит в депутаты бывшего пресс-секретаря Горбачёва 30.05.2021

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Политическая Россия 30.05.2021. Окопавшаяся в ЕР либерда тащит в депутаты бывшего пресс-секретаря Горбачёва
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Политическая Россия - Окопавшаяся в ЕР либерда тащит в депутаты бывшего пресс-секретаря Горбачёва (30 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 31 Мая 2021

Очень смешно вспоминать вопли либерды о «кремлёвских старцах» и «бункерном деде», глядя на то, как эта же окопавшаяся в «Единой России» либерда проталкивает на выборы в Госдуму Виталия Игнатенко. Последнему – 80 (!) лет, он бывший гендиректор ТАСС и экс-пресс-секретарь Михаила Горбачёва. То есть – да, типичнейший «системный либерал», для победы которого на сочинских праймериз внутри ЕР теперь используют чисто административные методы.

 

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