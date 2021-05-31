В новом выпуске видеоблога речь зашла о недавно прошедшем форуме «Новое Знание» на полях которого выступили такие известные американские предприниматели Илон Маск и Стив Возняк, внезапно и подозрительно заговорившие о России хорошо, в то время как политики США и ЕС поливают Россию грязью и обвиняют в «токсичности». К чему бы это? Смотрите в новом выпуске.

Смотрите онлайн Николай Стариков «Новое Знание», Илон Маск и завод Tesla в России (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.