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Главным политическим событием выходных стала встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. В ходе неофициальной части визита Лукашенко в России, президенты оказались на роскошной яхте. Что о ней известно и кому она может принадлежать? Выяснял корреспондент Дождя Богдан Бакалейко.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Яхта Путина: что известно о судне, на котором президент встречался с Лукашенко (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.