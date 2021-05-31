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Дождь. Стрельба в Екатеринбурге. Встреча на яхте Путина и Лукашенко. Финал конкурса «Доместос» 31.05.2021

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Телеканал Дождь 31.05.2021. Стрельба в Екатеринбурге. Встреча на яхте Путина и Лукашенко. Финал конкурса «Доместос»
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Телеканал Дождь - Стрельба в Екатеринбурге. Встреча на яхте Путина и Лукашенко. Финал конкурса «Доместос» (31 Мая 2021)

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Опубликовано: 31 Мая 2021

В микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из окна по людям. По данным Baza, пострадали два человека: один — сотрудник Росгвардии, другая — девочка, которой пуля попала в живот. Также издание утверждает, что стрелок — бывший сотрудник МВД Сергей Боков. Очевидец рассказал местному порталу E1, что стрелявший мужчина с голым торсом закричал из окна: «Требую отменить гомосексуализм!», а затем начал стрелять по прохожим.

 

Встреча в «неформальной обстановке» президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила 29 мая на президентской 54-метровой яхте «Чайка». Это следует из протокольной съемки встречи. Вместе с президентами на яхте был сын Лукашенко Николай. Изначально яхта носила название «Сириус». Управделами президента приобрело ее в 2011 году в Турции за 30 миллионов евро. На сайте CharterWorld говорится, что на судне есть шесть кают на 12 гостей, а также хозяйская каюта на нижней палубе. Из хозяйской каюты есть прямой доступ в кабинет с 42-дюймовым телевизором и баром. Там также есть бассейн с гидромассажем, тренажерный зал и барбекю.

Бренд бытовой химии Domestos объявил шесть школ, победивших в конкурсе на самый грязный туалет. В качестве награды им пообещали сделать ремонт. Остальные учебные заведения, участвовавшие в конкурсе, получат годовой запас моющего средства.

 

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