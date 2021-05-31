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Яхта Путина: что известно о судне, на котором президент встречался с Лукашенко

После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко России, вероятно, предстоит решить проблемы с белорусским национальным авиаперевозчиком. После «минирования» самолета Ryanair Беларусь и ее главный перевозчик оказались фактически в авиационной блокаде со стороны Европы. Телеграм-канал «Пул первого», близкий к главе Беларуси, сообщил, что Путин и Лукашенко договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Однако «Белавиа» не совершает полеты в один из российских регионов — в Крым, опасаясь новых санкций. О проблемах компании поговорим с Ярославом Романчуком, президентом научно-исследовательского центра Мизеса.

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