Телеканал Дождь - «Беларусь просит 5-6 млрд долларов»: сколько Россия может заплатить за борьбу Лукашенко с Западом (31 Мая 2021)
Опубликовано: 31 Мая 2021
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После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко России, вероятно, предстоит решить проблемы с белорусским национальным авиаперевозчиком. После «минирования» самолета Ryanair Беларусь и ее главный перевозчик оказались фактически в авиационной блокаде со стороны Европы. Телеграм-канал «Пул первого», близкий к главе Беларуси, сообщил, что Путин и Лукашенко договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Однако «Белавиа» не совершает полеты в один из российских регионов — в Крым, опасаясь новых санкций. О проблемах компании поговорим с Ярославом Романчуком, президентом научно-исследовательского центра Мизеса.
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