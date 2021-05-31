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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве. Чего ждать от этих переговоров? Зачем Путину встречаться с Байденом? Что Байден может предложить Путину? Дмитрий Саймс в эфире Соловьёв LIVE.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Зачем Путину встреча с Байденом? Дмитрий Саймс (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.