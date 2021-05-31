60 минут. По горячим следам. 11 миллионов евро за "голову" Лукашенко 28.05.2021

Путин в Сочи открыл для Лукашенко купальный сезон, но во всяком случае президент Белоруссии решил завершить двухдневные переговоры с Российским президентом заплывом в Черном море. От купания Батьку не отговорила холодная вода, всего 16 градусов, но самые бурные дискуссии вызвала даже не температура воды, а сама фотография.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились более пяти часов (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.