60 минут - Вечерний выпуск. Белорусская оппозиция перешла на визг (31 Мая 2021)
Опубликовано: 31 Мая 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. По горячим следам. Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились более пяти часов 31.05.2021
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Белорусские оппозиционеры в Польше взяли на вооружение визг. Акция называется "декольте для Белоруссии". Смысл прост – рисуешь на груди названия белорусских предприятий, против которых Евросоюз еще не ввел санкции, выходишь на центральную площадь абсолютно любой европейской столицы и орешь. До тех пор, пока совестливые просвещенные европейцы не услышат призыв утопить Белоруссию в санкциях.
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