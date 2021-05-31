Белорусские оппозиционеры в Польше взяли на вооружение визг. Акция называется "декольте для Белоруссии". Смысл прост – рисуешь на груди названия белорусских предприятий, против которых Евросоюз еще не ввел санкции, выходишь на центральную площадь абсолютно любой европейской столицы и орешь. До тех пор, пока совестливые просвещенные европейцы не услышат призыв утопить Белоруссию в санкциях.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Белорусская оппозиция перешла на визг (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.