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Дождь. Кто слил базу сторонников Навального. Стрельба в Екатеринбурге. Белоусов и деньги металлургов 31.05.2021

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Телеканал Дождь 31.05.2021. Кто слил базу сторонников Навального. Стрельба в Екатеринбурге. Белоусов и деньги металлургов
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Телеканал Дождь - Кто слил базу сторонников Навального. Стрельба в Екатеринбурге. Белоусов и деньги металлургов (31 Мая 2021)

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Опубликовано: 31 Мая 2021

За взломом базы сторонников Алексея Навального стоит бывший сотрудник, который работал там в течение четырех лет и занимался рассылками. Об этом говорится в расследовании, которое опубликовано на сайте оппозиционера.

 

Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, устроившего стрельбу вечером 30 мая в Екатеринбурге. Им оказался 48-летний экс-сотрудник полиции Сергей Болков. Он открыл стрельбу из окна своей квартиры из карабина «Сайга». Во время штурма он отстреливался от силовиков, его удалось задержать живым. На допросе Болков заявил, что помнит, как брал оружие и стрелял с балкона. В результате стрельбы пострадали два человека: девятилетняя девочка и росгвардеец. По последним данным, девочка находится в крайне тяжелом состоянии, ей потребовалась операция, а сотрудник Росгвардии госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

 

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