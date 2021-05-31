Персонально ваш - Кирилл Мартынов (31 Мая 2021)
Опубликовано: 31 Мая 2021
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В эфире Кирилл Мартынов, руководитель отдела политики «Новой газеты». Ведущие Маша Майерс и Алексей Осин.
- За что задержали Сапегу?
- Россия будет добиваться освобождения гражданки РФ Сапеги?
- Какая позиция должна быть у российского государства в ситуации с задержанием Сапеги?
- Об ухудшении отношений России и Евросоюза и усилении репрессивной политики в России
- О переговорах Путина и Лукашенко в Сочи
- Путину выгодно, чтобы Лукашенко был изгоем для Запада?
- Об объединении России и Белоруссии
- За что Путин платит Лукашенко транш в размере 500 миллионов долларов?
- О закрытии сайта Newsru и падении стандартов журналистики в России
- О «закручивании гаек» и усилении репрессий в России
- Помогают ли донаты работе российских медиа?
- О запрете освещения несанкционированных митингов в Белоруссии. Где проходит «красная линия» во взаимоотношениях государства и СМИ?
- О протестах в Хабаровске и освещении в СМИ.
- О заявлении Белоусова о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд рублей
- О том, как прошли праймериз «Единой России»
- Истории о принуждении бюджетников к голосованию в праймериз
- О причинах проигрыша Николая Гончара в праймериз «Единой России».
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