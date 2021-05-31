В эфире Кирилл Мартынов, руководитель отдела политики «Новой газеты». Ведущие Маша Майерс и Алексей Осин.



- За что задержали Сапегу?

- Россия будет добиваться освобождения гражданки РФ Сапеги?

- Какая позиция должна быть у российского государства в ситуации с задержанием Сапеги?

- Об ухудшении отношений России и Евросоюза и усилении репрессивной политики в России

- О переговорах Путина и Лукашенко в Сочи

- Путину выгодно, чтобы Лукашенко был изгоем для Запада?

- Об объединении России и Белоруссии

- За что Путин платит Лукашенко транш в размере 500 миллионов долларов?

- О закрытии сайта Newsru и падении стандартов журналистики в России

- О «закручивании гаек» и усилении репрессий в России

- Помогают ли донаты работе российских медиа?

- О запрете освещения несанкционированных митингов в Белоруссии. Где проходит «красная линия» во взаимоотношениях государства и СМИ?

- О протестах в Хабаровске и освещении в СМИ.

- О заявлении Белоусова о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд рублей

- О том, как прошли праймериз «Единой России»

- Истории о принуждении бюджетников к голосованию в праймериз

- О причинах проигрыша Николая Гончара в праймериз «Единой России».

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