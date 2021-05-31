Пока люди с демократическими лицами рассказывают то о «космическом отеле», то о меню ресторана в ракете из вибраниума (кстати, где он?), которая вот-вот полетит на Марс – Россия замахнулась на орбитальную верфь. Именно таков смысл постройки отечественной космической станции – утверждают в блогах. И если внимательно послушать выступление главы «Роскосмоса», то с этим утверждением трудно не согласиться.

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