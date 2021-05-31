Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Россия замахнулась на орбитальную верфь 31.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 31.05.2021. Россия замахнулась на орбитальную верфь
31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 30.05.2021 30.05.2021 30.05.2021 29.05.2021 29.05.2021 29.05.2021 28.05.2021
Еще

Политическая Россия - Россия замахнулась на орбитальную верфь (31 Мая 2021)

19 просмотров
2
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 31 Мая 2021

Пока люди с демократическими лицами рассказывают то о «космическом отеле», то о меню ресторана в ракете из вибраниума (кстати, где он?), которая вот-вот полетит на Марс – Россия замахнулась на орбитальную верфь. Именно таков смысл постройки отечественной космической станции – утверждают в блогах. И если внимательно послушать выступление главы «Роскосмоса», то с этим утверждением трудно не согласиться.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Россия замахнулась на орбитальную верфь (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха 31.05.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Эпицентр" 31.05.2021Соловьёв LIVE. Возвращение Святого Луки. Как либералы борются против своей страны. Стена Сосновского 31.05.2021Политическая Россия. Эрдоган вступился за Лукашенко перед НАТО и США 31.05.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 31.05.2021Сергей Михеев. Корпорации пытаются перехватить власть. Является ли этот вирус рукотворным 31.05.2021Время покажет 31.05.2021Дождь. Иск Навального к колонии. Праймериз «Единой России». Подробнее об арестованном в Беларуси россиянине 31.05.2021Вести в 20:00 31.05.2021Особое мнение. Наталья Зубаревич 31.05.2021Анатолий Шарий. Зеленский и люди будущего 31.05.2021Константин Сёмин. Нахлобучили бюджет. Критическая зависимость. Воображаемый фестиваль. Галопом по Европам 31.05.2021Царьград. Главное. Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды 31.05.2021Место встречи. Зашли с козырей 31.05.2021Познер. Анатолий Карпов 31.05.2021

Все ток-шоу