"Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока"

Пятница. Вечер. Ситуация в Беларуси. Заявление Кравчука по Донбассу

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

— Олександр Дубінський, народний депутат України

— Юлія Гришина, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

— Олександр Ольшанський, заступник голови виконавчого комітету реформ

— Людмила Буймістер, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

— Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Вікторія Гриб, народний депутат України, позафракційний

— Борис Тізенгаузен, політтехнолог

— Олена Дяченко, політичний експерт

— Владислав Голуб, народний депутат України VIII скл.

Обговорювані теми:

— Суд виправдав Стерненка у справі про 300 грн

— Білорусь. Рада готує постанову. Зустріч Лукашенка і Путіна

— Зустріч Байдена і Путіна. Як буде представлена позиція України?

— Північний потік-2. Призначення Заліщук у Нафтогаз.

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