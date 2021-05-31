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НАШ. Важное. Суд оправдал Стерненко. Чего ждать от встречи Байден-Путин 31.05.2021

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НАШ 31.05.2021. Важное. Суд оправдал Стерненко. Чего ждать от встречи Байден-Путин
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НАШ - Важное. Суд оправдал Стерненко. Чего ждать от встречи Байден-Путин (31 Мая 2021)

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Опубликовано: 31 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
— Олександр Дубінський, народний депутат України 
— Юлія Гришина, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
— Олександр Ольшанський, заступник голови виконавчого комітету реформ
— Людмила Буймістер, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
— Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Вікторія Гриб, народний депутат України, позафракційний
— Борис Тізенгаузен, політтехнолог
— Олена Дяченко, політичний експерт
— Владислав Голуб, народний депутат України VIII скл.

 

Обговорювані теми:
— Суд виправдав Стерненка у справі про 300 грн 
— Білорусь. Рада готує постанову. Зустріч Лукашенка і Путіна
— Зустріч Байдена і Путіна. Як буде представлена позиція України?
— Північний потік-2. Призначення Заліщук у Нафтогаз.

 

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