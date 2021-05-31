НАШ - Важное. Суд оправдал Стерненко. Чего ждать от встречи Байден-Путин (31 Мая 2021)
Опубликовано: 31 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
— Олександр Дубінський, народний депутат України
— Юлія Гришина, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
— Олександр Ольшанський, заступник голови виконавчого комітету реформ
— Людмила Буймістер, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
— Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Вікторія Гриб, народний депутат України, позафракційний
— Борис Тізенгаузен, політтехнолог
— Олена Дяченко, політичний експерт
— Владислав Голуб, народний депутат України VIII скл.
Обговорювані теми:
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