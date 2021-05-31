"Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока"

Пятница. Вечер. Ситуация в Беларуси. Заявление Кравчука по Донбассу

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій:

ЧАСТИНА 1

Головні новини дня в обговоренні наших ведучих.



– Валентин Гайдай, політичний експерт

– Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань співголова Фонду енергетичних стратегій

– Микола Давидюк, політолог

– Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) ( керівник з політичних питань Київської школи економіки)



– Неллі Яковлєва, народний депутат України ""Слуга народу""

– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”

Обговорювані теми:

– Чи можлива дружба між Україною, Росією та Білоруссю?;

– Колишня депутатка Світлана Заліщук стала радницею Юрія Вітренка в «Нафтогазі»;

– ЗМІ: США за допомогою розвідки Данії прослуховували Меркель та інших політиків;

– Псакі заявила, що США запроваджує санкції проти держпідприємств Білорусі;

– Лавров заявив, що Європа будує окопи з Росією, ситуація напружена;

– Потенційні втрати України від завершення будівництва "Північного потоку-2".

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Дружба между странами. Запуск "Северного потока-2" - последствия для Украины (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.