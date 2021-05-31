НАШ - Марафон. Дружба между странами. Запуск "Северного потока-2" - последствия для Украины (31 Мая 2021)
Опубликовано: 31 Мая 2021
"Просто Назаров": Протасевич воевал на Донбассе? Какие убытки понесет Украина от "Северного потока"
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій:
ЧАСТИНА 1
Головні новини дня в обговоренні наших ведучих.
– Валентин Гайдай, політичний експерт
– Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань співголова Фонду енергетичних стратегій
– Микола Давидюк, політолог
– Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) ( керівник з політичних питань Київської школи економіки)
– Неллі Яковлєва, народний депутат України ""Слуга народу""
– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”
Обговорювані теми:
– Чи можлива дружба між Україною, Росією та Білоруссю?;
– Колишня депутатка Світлана Заліщук стала радницею Юрія Вітренка в «Нафтогазі»;
– ЗМІ: США за допомогою розвідки Данії прослуховували Меркель та інших політиків;
– Псакі заявила, що США запроваджує санкції проти держпідприємств Білорусі;
– Лавров заявив, що Європа будує окопи з Росією, ситуація напружена;
– Потенційні втрати України від завершення будівництва "Північного потоку-2".
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