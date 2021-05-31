Я работаю на одном из самых крупных предприятий Роскосмоса. Перед голосованием наш коллектив собрали и объявили об обязательном участии в праймериз Единой России. Нам сказали, что это никакая не демократия, нужно проголосовать. В случае отказа от голосования необходимо назвать его причину. В нашем коллективе люди разделились на 2 лагеря. Одни встали в принципиальную позицию отказа, в том числе и я. Другие же сказали, что проголосуют, но по факту голосовать не будут.

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