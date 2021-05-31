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Сергей Михеев. Вылезают из могилы старые контуры – Европа против триединства славянских народов

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Агентство национальной безопасности США на протяжении многих лет шпионило за европейскими политиками, пользуясь сотрудничеством со спецслужбами Дании. Об этом сообщила датская общественная телерадиокомпания DR, которая провела масштабное журналистское расследование совместно с рядом других европейских СМИ.

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