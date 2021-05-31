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Время покажет. Новый шпионский скандал в Европе 31.05.2021

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Видео 31.05.2021. Время покажет. Новый шпионский скандал в Европе
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Видео - Время покажет. Новый шпионский скандал в Европе (31 Мая 2021)

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Опубликовано: 31 Мая 2021

Агентство национальной безопасности США на протяжении многих лет шпионило за европейскими политиками, пользуясь сотрудничеством со спецслужбами Дании. Об этом сообщила датская общественная телерадиокомпания DR, которая провела масштабное журналистское расследование совместно с рядом других европейских СМИ.

 

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