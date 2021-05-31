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Время покажет. Накануне встречи в Женеве 31.05.2021

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Видео - Время покажет. Накануне встречи в Женеве (31 Мая 2021)

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Опубликовано: 31 Мая 2021

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин оценил идею о новых санкциях Европарламента по отношению к Москве после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair над Белоруссией, заявив, что ЕС навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным, которая состоится  16 июня в Женеве.

 

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