Видео - Время покажет. Накануне встречи в Женеве (31 Мая 2021)
Опубликовано: 31 Мая 2021
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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин оценил идею о новых санкциях Европарламента по отношению к Москве после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair над Белоруссией, заявив, что ЕС навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве.
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