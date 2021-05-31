Сергей Михеев. Как восстановить триединство русского народа. Патриоты не понимают того, что понимают американцы

Вечер с Соловьевым. Лукашенко даст по носу вам, господа российские чиновники

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин оценил идею о новых санкциях Европарламента по отношению к Москве после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair над Белоруссией, заявив, что ЕС навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве.

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