Тема выпуска — новая информация об одном из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, брянском "Дулаг-142". ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде", где погибло более 40 тысяч человек. На месте бывшего нацистского концлагеря "Дулаг-142" в Володарском районе поисковиками 30 мая были начаты раскопки в рамках федерального проекта "Без срока давности". В экспедиции также участвуют следователи СК РФ. В рамках уголовного дела о геноциде народов СССР организована работа по извлечению и идентификации погибших.

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